Cantoras choram ao lembrar de pai garimpeiro enterrado como indigente

Simone e Simaria têm a simpatia com uma das grandes virtudes. Sempre com sorrisão estampado e prontas para brincar a todo momento, é raro ver as irmãs tristes com algo. Um dos assuntos, porém, que mexe com a dupla, é a morte do pai.

Em entrevista ao “Conversa com Bial”, na noite desta última quinta-feira (13), a duas caíram no choro ao lembrar o assunto.

“Meu pai faleceu há 22 anos, de repente. A gente não esperava. Meu pai era incrível. Éramos apaixonadas por ele. Vivemos com ele num garimpo, num lugar perigoso. Tinha uma disputa por diamante. A gente acordava e via gente morta no chão, com tiro na cabeça; o lugar era violentíssimo. Víamos nosso pai ali, sofrendo, tentando uma pedra preciosa para dar uma vida melhor para a sua família. Infelizmente não deu tempo, Bial”, afirmou Simaria, enquanto Simone chorava baixinho.

A cantora sertaneja contou ter feito uma promessa para o pai quando ele morreu. “Ele foi enterrado como indigente e lá choveu muito e está complicado de encontrar o corpo. A enxurrada levou todas as covas. Tem que exumar todos os corpos. É todo um processo. Quando ele morreu, eu ia fazer 11 anos e eu era louca por ele. Aí quando ele faleceu, eu fui dormir e via ele deitado do meu lado como se ele estivesse me olhando. E eu disse: ‘no dia que eu fizer sucesso, pode custar o dinheiro que for, eu venho te tirar desse lugar’”, completou.

Ela também detalhou algumas dificuldades da infância difícil. “Minha mãe lavava a roupa no rio para colocar comida em casa. A gente tem tanta história que precisaria de milhões de programas para contar. E de certa forma, encoraja as pessoas que têm medo de partir para a luta, de buscar o novo”, reforçou.

