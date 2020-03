Cão farejador encontra drogas na mala de passageira no terminal hidroviário de Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A equipe policial realizava ações preventivas e repressivas de combate ao tráfico no local, quando o cão identificou o material ilícito e uma das bagagens dos passageiros. Na revista, os militares encontraram um pacote com uma substância semelhante a maconha.

Uma mulher foi presa no Termina Hidrovíario de Belém suspeita de tráfico de drogas, na tarde de terça-feira (11). A droga foi encontrada na bagagem dela pelo cão farejador Indú e policiais militares do Batalhão de Ações com Cães (BAC). A fiscalização é parte da operação “BAC nos Portos”.

