Caos em Miritituba -Seca ameaça transporte de balsas no Rio Tapajós no município de Itaituba

Porto de Miritituba -Por causa da estiagem, o Rio Tapajós oferece riscos à navegação.

Agronegócio é o maior prejudicado, caminhões se acumulam nos pátios,às margens da rodovia BR-163 na espera para descarregar,

Motoristas temem a suspensão do transporte fluvial.

A estiagem castiga e assusta o distrito de Miritituba no município de Itaituba região oeste do estado do Pará.

Motoristas estão apavorados com a situação do local.

Motoristas que dependem das balsas que transportam grãos estão preocupados com a baixa do rio, eles estão parados a mais de 10 dias a espera para descarregar o caminhão que transporta a safra de milho do Mato Grosso para os portos de Miritituba no Pará.

O serviço está ameaçado. Sem profundidade, por causa da seca, o rio oferece riscos à navegação. Existe um canal e mesmo assim passa de uma em uma e tem risco de encalhar, relatou o empresário do setor Adelar Belling ao Jornal Folha do Progresso.

A travessia ficou mais difícil e bem mais demorada, as balsas estão circulando com 40% quando no Máximo 50% da carga. Em vez de cruzar o rio em linha reta é preciso buscar um único caminho um canal que ainda permite que as balsas naveguem, bancas de areia tomam conta do rio e impossibilita a trafegabilidade de balsas no trecho entre Miritituba e Santarém, pequenas embarcações ainda trafegam,mas tem que se fazer manobras correnteza abaixo e voltar pelo canal perto da outra margem.

O serviço de balsas de Miritituba, está ameaçado. Pode parar de uma hora para outra por causa da baixa vazão do Rio Tapajós. Em muitos pontos a profundidade não passa de 2,5 metro.

“Milhares de caminhões estão parados no porto as margens da rodovia BR-163 e nos pátios das empresas a espera pra descarregar”.Veja o Vídeo;

Por Adecio Piran para o Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...