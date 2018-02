Caos em Novo Progresso! Fortes chuvas provocam alagamento de ruas, transbordamento de córrego e interdição de ponte

(Rua da Pátria com Iriri Bairro Rui Pires de Lima-Foto Claudinho Leite)- As fortes chuvas dos últimos dias têm provocado o caos em Novo Progresso. Ruas estão tomadas por valas e barro, principalmente nos bairros, a Avenida Brasil que liga cidade de Norte Sul esta intransitável, o rio jamanxim transbordou e ameaça levar pontes.

As reclamações da população nas redes sociais (whatsApp e Facebbok), são constantes, a chuva não da trégua para que serviços sejam realizados pela prefeitura.

“De acordo com moradores e comerciantes de Novo Progresso, que usam redes sociais, a cidade está um verdadeiro caos”. “A cidade está muito suja, cheio de lama na porta das casas, dos comércios, os bueiros estão cheios de entulho. Infelizmente Novo Progresso não está preparada nem para receber fortes chuvas”, desabafa o comerciante Antônio Amaral.

A reportagem saiu as ruas na manha desta segunda-feira (26) e o que encontramos não esta longe da realidade postada nas redes sociais, aceso aos bairros estão danificados, e as ruas da cidade deterioradas pela enxurrada dos últimos dias.

A prefeitura disse que pouco pode ser feito, é necessário uma trégua no clima, a secretaria de obras esta preparada para trabalhar , mas os serviços de recuperação não podem ser feitos , a chuva leva tudo outra vez é tempo perdido e dinheiro jogado fora, informou.

O prefeito Macarrão (PSC), disse ao Jornal Folha do Progresso, que compreende as reclamações da população, ao mesmo tempo pede calma, assim que o tempo permitir e água baixar, vamos recuperar as vias publicas e deixar a cidade trafegável, completou.

Não precisa andar muito no geral todas as vias publicas sem pavimentação do município estão com problemas.

Para a estudante universitária, Edna Gomes Silva, progressense que estuda no Mato Grosso, a situação é bastante critica, em visita a família que reside no Bairro Tom Alegria III, disse nunca ter visto coisa parecida, parece que foi um terremoto, as ruas estão tomadas por lama e buracos, a cidade merece ser pavimentada, se cada prefeito que passou em quatro anos tivesse feito sua parcela de asfalto hoje a situação seria outra, no Mato Grosso em Sinop onde estudo e trabalho, minha residência fica aproximadamente 8 km da cidade , meu bairro tem energia, agua potável,esgoto e ruas asfaltadas é outra vida, comentou.

Vicinais

As vicinais os córregos e rios transbordaram o acesso se tornou difícil para os moradores, muitas pontes foram destruídas, moradores improvisam para poder levar os filhos para escola.

Veja o vídeo;

Comunidades

Comunidades também vivem os prejuízos causados pelas chuvas que caem em abundância na região, a exemplo de Alvorada da Amazônia, onde água passou por cima da ponte do Rio jamanxim.

O distrito de Vila Isol distante 85 km da cidade , esta tomado por lama e buracos, na comunidade de Riozinho das Araias com 80 km distante, a população reclama a coleta de lixo e manutenção das vias da comunidade.

O Clima Tempo prevê o mês de fevereiro e março com muita chuva para nossa região, estamos no inverno amazônico, à previsão de estiagem parcial é para abril.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Veja Vídeo agua passa por cima da ponte Rio Jamanxim”Alvorada da Amazônia”

Por Adecio Piran Para Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...