Caos em Rodovia- BR-163 Continua Intransitável no Trecho sem pavimentação

A situação na rodovia BR-163 entre as comunidades de Caracol e Aruri no Município de Trairão esta piorando.

A chuva não dão trégua e a rodovia esta intransitável, atoleiro complica a vida dos motoristas.

O trecho entre as duas comunidades esta interrompido, caminhões estão parados na rodovia, o volume de caminhões aumenta a cada dia e ultrapassa os 40 km de um lado para outro.

Município de Trairão decretou situação de emergência. Comunidades estão isoladas e estudantes sem aula.

Ônibus que transporta passageiros de Novo Progresso para Santarém , não tem mais horário para saída e chegada..

Trecho da rodovia ainda não recebeu pavimentação causa transtornos aos motoristas. Segundo informações o DNIT esta no local, mas o mau tempo impede que reparos sejam feitos.

Os buracos estão dificultando a vida dos motoristas neste trecho que fica perto da comunidade de Caracol no município de Trairão.

Na tarde de ontem, o Jornal Folha do Progresso conversou via WhatsApp com o motorista Eduardo Gomes de 48 anos, “Gaucho” que nos informou da dificuldade que esta passando parado na rodovia; com caminhão particular carregou soja na cidade de Sinop no estado do Mato Grosso no dia 09 de Fevereiro, descarregou em Miritituba semana passada e esta a cinco dias parado na rodovia sem poder trafegar, a família do motorista esta em Sinop em casa alugada e a prestação do caminhão esta vencida, se sente inútil por nada poder fazer,lamentou.

Caos

Com rodovia intrafegável o abastecimento de alimentos e combustível para as comunidades e o Município de Novo Progresso esta comprometido.

O estoque de combustível na cidade esta no fim, donos de postos estão preocupados com a reposição do estoque, as cargas (caminhões) levam em torno de 8 até 15 dias para chegar, o Gás de cozinha é outro produto que poderá faltar em Novo Progresso caso a situação persista naquele local. A rodovia BR-163 é único acesso de Novo Progresso até o porto de Santarém.

Situação nesta quarta-feira (22)

A informação que recebemos hoje que choveu muito na região do Caracol e embora muitos já conseguiram sair do atoleiro , mas a quantidade de caminhões aumentou – a comunidade esta tomada pelos motoristas que se aglomeram os caminhões a espera de uma solução que só a estiagem pode resolve. A chuva não da trégua, a metrologia aponta que teremos mais uns 15 dias de chuva na região, a tendência é agravar ainda mais a vida dos motoristas.

