CAOS LOGÍSTICO- BR-163: 310 mil t de soja vão deixar de ser embarcadas com paralisação

(Porto de Miritituba Foto :Reprodução)- Até a próxima sexta-feira, dia 8, quando se completarão nove dias de paralisação da BR-163, cerca de 310 mil toneladas de soja deixarão de ser embarcadas pelo Porto de Miritituba, no Pará. A avaliação é do economista chefe da Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais (Abiove), Daniel Furlan Amaral. O volume de grãos corresponderia a um valor de R$ 42 milhões.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), informou nesta terça-feira, dia 5, que vai manter o bloqueio de caminhões na altura de Guarantã do Norte (MT) até a próxima sexta. Com a prorrogação do bloqueio, o DNIT quer evitar que mais caminhões acessem a BR-163 no Pará. Uma fila quilométrica de carretas se formou depois que a forte chuva na região formou atoleiros que impedem a passagem dos veículos. O local é um dos principais acessos de escoamento de soja pelo Arco Norte.

O trecho entre Moraes Almeida e Novo Progresso, no Pará, também foi bloqueado depois de avaliações técnicas do DNIT indicaram que o trecho está degradado e necessita de ações emergenciais para restabelecimento da via em cinco segmentos. No final da semana passada, a Associação Nacional de Exportadores de Cereais (Anec) estimou que a paralisação já causava um prejuízo de R$ 2 bilhões às exportadoras de grãos.

Canal Rural

