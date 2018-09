CAOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM NOVO PROGRESSO

(Foto Ilustrativa)- Os PROGRESSENSES sofrem diariamente com falta de água em diversos bairros da cidade!

Os moradores da cidade e das comunidades atendidas pela empresa Águas de Novo Progresso, no município de Novo Progresso, estão vivendo um novo capítulo do drama do desabastecimento de água. A empresa Águas de Novo Progresso é conhecida na região por fornecer uma prestação de serviço insatisfatória.

As reclamações tomaram conta das redes sociais em Novo Progresso, a casos que , há mais de 10 dias falta água; No bairro Vista Alegre, está faltando água há mais dias; No residencial Industrial há uma semana que falta água; No Jardim Europa falta agua, a Rua da paz, há 5 dias falta água; Cerro Azul e Tom Alegria II as reclamações são mais constantes. A comunidade de Riozinho, Santa Julia e vila Isol, também sofrem com o desabastecimento.

Leia Também:Águas de Novo Progresso oferece água ruim e muito cara

Constatamos que vários outros bairros têm problemas de falta de água. A população solicita das autoridades que tomem providencias com urgência a solução para o problema da falta de água em Novo Progresso. A população cansou de reclamar para empresa responsável “Águas de Novo Progresso” e não ter solução. Detalhe Segundo alguns moradores, o boleto da conta de água nunca atrasa e o valor não diminuí, apesar da falta de água. Muitas reclamações de canos jogando agua, e falta de manutenção na rede, fica dias jogando agua fora e nossas torneiras nada,reclamam.

A qualidade da agua fornecida também é contestada pelos internautas, agua suja sem qualidade, barrenta e nojenta! divulgam.

Nota da Empresa

Comunicado de Abastecimento

A Águas de Novo Progresso informa a população que devido à necessidade de manutenções emergenciais, o fornecimento de água está prejudicado nesta quinta-feira (06.09), nos bairros Cerro Azul e Tom da Alegria II. A previsão é que o abastecimento seja gradativamente normalizado após as manutenções.

A Águas de Novo Progresso lamenta os transtornos e recomenda que durante o período a população evite desperdícios, conservando as reservas domiciliares das caixas-d’água apenas para atividades essenciais.

Para mais informações a concessionária fica à disposição no 0800 647 6060 para ligações de telefones fixos e pelo 4020 1038 para ligações de celulares.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...