Capacitações online e gratuitas estão disponíveis para quem está em busca de emprego

Com a pandemia do novo coronavírus foram observadas consequências por diversos ângulos. Na economia, entre abril e junho deste ano, o desemprego atingiu 12,8 milhões de pessoas, chegando a uma taxa de 13,3%, como divulgou o IBGE no início de agosto. Os números revelam que o setor privado demitiu 2,9 milhões de trabalhadores e 2,5 milhões de brasileiros que trabalhavam por conta própria também ficaram sem emprego.

A internet vem sendo aliada nesse momento desafiador para quem busca pela recolocação profissional. Diversas empresas têm oferecido conteúdo gratuito para quem precisa se qualificar, ainda mais, para ter destaque nos processos seletivos. O Canal Conecta, ferramenta de empregabilidade exclusiva das instituições de ensino da Kroton, por exemplo, passou a disponibilizar boa parte do seu material para toda a população.

São mais de 40 conteúdos 100% gratuitos e online, reunidos em uma mesma plataforma e com temas focados no mercado de trabalho e no ambiente organizacional atual. Os conteúdos exclusivos estão liberados em diferentes formatos, como artigos e vídeos. O material recebe atualização semanal na plataforma.

Segundo Vanessa Bellini, que é Gerente de Empregabilidade da Kroton, qualquer pessoa poderá aprender mais sobre as carreiras e os processos seletivos atuais. “Como montar um currículo, ter noções importantes de empreendedorismo e do mercado de trabalho, além de conferir depoimentos e histórias de sucessos de profissionais de destaque que compartilharão experiências para inspirar aqueles que foram afetados pela pandemia. Também será possível aproveitar dicas sobre tendências e inovações preparadas por executivos que atuam em diferentes segmentos”, afirma Bellini.

Para conferir os conteúdos gratuitos, basta acessar canalconecta.com.br.

Outras plataformas com cursos gratuitos

Quem está em busca de emprego precisa prestar atenção em como tornar o currículo atrativo para o empregador. Nesse sentido, as certificações de curta duração também são ótimas maneiras de se manter atualizado e se destacar nos processos seletivos. Além do Canal Conecta, confira abaixo outras plataformas que oferecem material gratuito para se profissionalizar.

Escola Virtual – Fundação Bradesco: os cursos gratuitos da Fundação Bradesco estão divididos por áreas. São elas: Administração, Contabilidade e Finanças, Desenvolvimento Pessoal e Profissional, Educação Básica e Pedagogia e Informática.

Rock University: os cursos gratuitos na área de marketing da Rock University auxiliam o desenvolvimento dos profissionais da área. Os cursos possuem certificados gratuitos. Para ter acesso às certificações da Rock é necessário se inscrever previamente no site da instituição.

Coursera: plataforma online que disponibiliza cursos desenvolvido pelas universidades norte-americanas de Princeton, Pennsylvania, Stanford e Michigan. É possível encontrar cursos traduzidos ou legendados para o português, e também alguns disponibilizados por instituições de ensino superior do Brasil.

Prime Cursos: são mais de 200 cursos gratuitos no Prime Cursos de diferentes áreas do conhecimento como: Administração, Concursos públicos, Direito e Enem. A metodologia é simples e prática. Ao finalizar o curso, o estudante deve realizar uma avaliação para conseguir o certificado gratuito.

