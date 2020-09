Capes disponibiliza bolsas para doutorado na Alemanha

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Interessados nas bolsas devem seguir as normas do DAAD, bem como o Regulamento Geral de Bolsas no Exterior da CAPES. Os pré-requisitos incluem:

A parceria visa formar docentes e pesquisadores de alto nível e contribuir para a mobilidade de doutorandos, professores e pesquisadores entre as universidades alemãs e as Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras.

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), em parceria com o Serviço Alemão de Intercâmbio (DAAD), divulgou edital para doutorado na Alemanha. São 45 vagas disponíveis em três modalidades: Doutorado Pleno; Doutorado Sanduíche; Doutorado Sanduíche com Cotutela.

You May Also Like