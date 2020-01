Capes oferta mais de 60 mil bolsas para professores da educação básica

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

* Com informações do Ministério da Educação

A formação Residência Pedagógica é uma das ações da Capes que faz parte da Política Nacional de Formação de Professores, através da experiência prática dos formandos dentro da sala de aula na segunda metade do curso de Licenciatura. De maneira semelhante, o PBID permite experiência similar aos alunos de licenciatura, mas diferencia-se por ser ofertado na primeira parte do curso.

Segundo o cronograma dos editais, o programa irá oferecer 30.096 bolsas para até 250 instituições de ensino superior (IES), com duração média de 18 meses, estando 60% dessa carga horária voltada para as áreas de conhecimento consideradas prioritárias. Dentre elas estão a alfabetização, biologia, ciências, física, língua portuguesa, matemática e química.

You May Also Like