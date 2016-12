“Capital do Ouro” – Quatro são detidos por crimes ambientais no Pará

O combate a crimes ambientais e à atividade ilegal de garimpo levou à prisão de quatro pessoas, nesta terça-feira (6), no município de Tucumã, sul do Pará. Os suspeitos foram detidos em flagrante por agentes da Polícia Civil durante a operação “Capital do Ouro”.

Os presos foram identificados como: Creuza Santana da Silva, que atua como garimpeira na região; Fabio Júnior Pereira Carvalho, dono de uma máquina escavadeira tipo PC usado na extração mineral; Tarcísio André Esperandio Azevedo, operador de máquinas; e Milton Martins Arruda, por porte ilegal de uma arma de fogo tipo espingarda calibre 20 e por possuir um quilo de mercúrio-líquido, tipo azougue, substância nociva à saúde humana e ao meio ambiente.

Durante a operação, foram apreendidos ainda objetos usados na exploração de minérios, entre eles, uma máquina escavadeira.

A “Capita do Ouro” foi realizada após solicitação de mandado judicial de busca e apreensão em dois garimpos na região, onde as investigações apontaram a prática de crimes ambientais, como exploração ilegal de minérios.

Os quatro detidos estão recolhidos na carceragem da Delegacia de Tucumã à disposição da Justiça. Não cabe arbitramento de fiança, já que as penas dos delitos previstas em lei ultrapassam quatro anos de prisão.

O delegado do município solicitará à Justiça a prisão preventiva dos autuados para preservação da ordem pública e proteção do meio ambiente.

As informações são da Polícia Civil.

