Foto:Capitania dos Portos realiza operação de fiscalização em municípios do Pará no Carnaval (Foto:Reprodução G1_)



Objetivo é garantir a segurança da população. Equipes da Marinha também vão atuar no Terminal Hidroviário e na orla de Belém.

A Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) realiza desde esta quinta-feira (28) até o dia 7 de março a Operação “Carnaval” nos municípios de Abaetetuba, Cametá, Soure, Marudá e Salinópolis, no Pará. Nesses locais, é esperada uma grande movimentação durante o período festivo.

O objetivo é intensificar as atividades de fiscalização do tráfego aquaviário e garantir a segurança da população e prevenção da poluição hídrica oriunda de embarcações. Equipes da Marinha também vão atuar no Terminal Hidroviário e na orla de Belém.

Além de fiscalizações e orientações, vão ser doados coletes salva-vidas e instaladas, gratuitamente, coberturas de eixo de motor com a instalação de placas de ferro que minimizam os riscos de acidentes com vítimas de escalpelamento. Ainda vai ocorrer inspeção de embarques e desembarques.

Foto:G1 PA — Belém

