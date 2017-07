Capitania Fluvial de Santarém registra o melhor período de navegação pelo Rio Tapajós

Nível registrado até a manhã desta segunda feira (03) foi de 6,90 metros, quase um metro acima da marca do mesmo período de 2016.

Com o fim do período de chuvas, o rio Tapajós, em Santarém, oeste do Pará, tem registrado diminuição do nível das águas. Conforme dados da Capitania Fluvial do município, nesta segunda-feira (3) o nível do rio foi de 6,90 metros, quase um metro acima do índice registrado no mesmo período em 2016.

Ao G1, o comandante do órgão, capitão Ricardo Barbosa informou que no mesmo dia do ano passado, o nível estava 5,94 metros. Isso significa que apesar do rio estar baixando, ainda possui um volume de água considerável, não apresentando os riscos do período de seca. “Como já passamos pelo período de chuvas e o rio ainda possui muita água, estamos no melhor período para navegação”, explicou o capitão.

O acompanhamento é realizado todos os dias, às 07h00, na régua da Agência Nacional de Águas, que fica no porto da CDP. Mesmo com marca razoável, cuidados básicos devem ser adotados pelos comandantes de embarcações. Cuidar para que a manutenção da embarcação esteja em dia, ter a bordo o material de salvatagem e respeitar o número máximo de pessoas permitido no barco, são algumas das orientações da Capitania.

Capitão Ricardo Barbosa ressaltou ainda que, para qualquer denúncia e até em caso de dúvida sobre a lotação, os cidadãos podem fazer contatos com a Capitania que está pronta para atender os chamados e fazer a verificação “in loco”.

