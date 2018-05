Capitania Fluvial de Santarém socorre grávida em trabalho de parto no Rio Amazonas

Luciana dos Santos Ferreira viajava de barco com o marido quando começaram as contrações. Sem conseguir falar com o Samu, embarcação acionou a inspeção naval.

equipe de inspeção naval da Capitania Fluvial de Santarém, no oeste do Pará, realizou nesta segunda-feira (30) mais um socorro de grávida a bordo de embarcação. Desta vez, foi Luciana dos Santos Ferreira, 18 anos, que foi socorrida às pressas pela escuna da Marinha e levada em segurança ao Hospital Municipal, onde deu à luz uma menina.

Segundo informações da Capitania Fluvial, era por volta de 9h, quando a equipe de inspeção naval foi acionada pelo B/M RL Batista III, via rádio. A equipe foi informada que o barco estava baixando o Rio Amazonas, nas proximidades da Costa do Pinduri, e que transportava a bordo uma mulher grávida em trabalho de parto, que precisava ser transportada até o hospital com urgência.

Após o chamado, a embarcação ECSR-G Tucunaré II com uma equipe de inspetores navais foi até o encontro do B/M RL Batista III e realizou o resgate de Luciana, que viajava acompanhada de seu esposo. O desembarque foi realizado no porto improvisado em frente à Praça Tiradentes, na orla fluvial de Santarém em total segurança, e a grávida foi conduzida para o Hospital Municipal de Santarém, onde foi prontamente atendida pela equipe médica, dando à luz uma menina que se chamará Lainara.

Por meio de nota, o Setor de Obstetrícia do Hospital Municipal de Santarém informou ao G1, que o parto de Luciana foi realizado às 12h15. A menina Lainara que nasceu de parto normal pesou 2,830kg. Ainda segundo a nota, o quadro clínico de mãe e filha é estável e elas devem receber alta nesta terça-feira (1).

Para o comando da Capitania Fluvial, o resgate de Luciana representa o cumprimento do dever de salvaguardar vidas. “O resgate desta senhora foi motivo de muita alegria e orgulho pelo dever cumprido, estando a Capitania Fluvial de Santarém sob a orientação e subordinação do comando do 4º Distrito Naval de estar sempre de prontidão a cumprir a salvaguarda da vida humana nos rios de jurisdição da Capitania”, declarou o comandante da CFS, capitão de fragata Robson Ferreira.

Luciana e sua filha Lainara receberam na tarde desta segunda-feira, a visita dos militares da Capitania Fluvial que fizeram o resgate. A Capitania fez doação de fraldas para a criança.

Outro caso

Na madrugada do dia 14 de abril, a equipe de Inspeção Naval da Capitania fez o socorro de uma grávida e outras três pessoas que estavam em uma pequena embarcação à deriva no Rio Amazonas, próximo à Ilha Ponta Negra. O tempo não estava favorável, com chuva e ventos fortes, e a embarcação em que a família viajava havia ficado sem combustível.

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém, PA

