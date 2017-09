Capitão da PM é levado à delegacia por não pagar conta de R$ 525 em motel de Cuiabá

Funcionária chamou a polícia depois de cliente não pagar a conta pela segunda vez. Havia 10 dias que ele tinha deixado o estepe do carro dele como garantia.

Um capitão da Polícia Militar foi encaminhado à delegacia após não pagar a conta no valor de R$ 525 em um motel de Cuiabá, na quarta-feira (30). Segundo o boletim de ocorrência registrado pela própria PM, uma funcionária do local teria ligado para a polícia informando que era a segunda vez que o cliente não pagava pelos serviços utilizados no estabelecimento.

A Corregedoria da Polícia Militar de Mato Grosso informou, por meio de nota, que as medidas legais estão sendo tomadas e que um procedimento será instaurado para apurar a conduta do policial.



Segundo informações da Polícia Militar, a funcionária teria contado que no dia 20 de agosto o capitão foi ao motel e como tinha apenas R$ 70 para pagar a conta, deixou o pneu estepe do carro dele como garantia.



Ele voltou ao local na quarta-feira (30) e, mais uma vez, disse que não tinha o valor necessário para pagar o total acumulado, que seria de R$ 525. A funcionária decidiu chamar a polícia, que encaminhou o capitão para a Central de Flagrantes.





