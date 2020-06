Capitão da Polícia Militar morre de Covid-19 em Santarém

(Fotografo: Reprodução) – Miliar estava internado há vários dias e foi a óbito na madrugada desta segunda-feira (15)

Capitão Raynério da Silva Costa atuava como membro da Corregedoria do CPR-1

Uma notícia triste, mas infelizmente temos que divulgar. Faleceu na madrugada desta segunda-feira, dia 15, vítima da Covid-19, o Capitão da Polícia Militar, Raynério da Silva Costa, que atuava em Santarém como membro da Corregedoria do CPR-1.

Capitão Raynerio foi um grande profissional e pai de família admirável. Atualmente servia na CorCPR-I. Segundo informações, ele já estava internado há vários dias com essa doença no Hospital Regional de Santarém, e na madrugada desta segunda-feira (15) não resistiu e foi a óbito.

O boletim atualizado às 20:30 horas de domingo (14) informava que nos últimos três dias (sexta, sábado e domingo) não tinha sido registrado nenhum óbito por Covid-19 em Santarém, permanecendo 153 óbitos, mas a segunda-feira (15) amanheceu com a notícia da morte do Capitão/PM Raynério.

BOLETIM ATUALIZADO DA COVID-19

A Prefeitura de Santarém, em nova atualização do boletim da Covid-19, às 20:30 horas de domingo, 14, informa que há 2.851 casos confirmados no município. Existem 2.504 pessoas recuperadas, 153 óbitos, 1.222 resultados negativos, 82 análises, 3.955 notificados/monitorados, e 12.295 monitorados já recuperados.

A atualização de hoje acrescentou 64 novos casos positivos para covid-19, todos por testes rápidos. A Prefeitura informa ainda que dos 2.851 casos confirmados; 2.504 estão recuperados, 57 estão internados, 153 são óbitos, e outros 153 pacientes estão em isolamento domiciliar.

A Prefeitura reforça que o isolamento social, as medidas de higiene e de etiqueta social são fundamentais no combate ao novo coronavírus. Lave sempre as mãos com água e sabão, use álcool em gel, máscara e respeite o distanciamento social em filas.

Fonte: Portal Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...