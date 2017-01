Capotamento na Transgarimpeira deixa um morto

(Foto enviada via Whatsapp pelo vereador Wescley Tomás)-Uma pessoa morreu em acidente envolvendo uma caminhonete de uma cooperativa que transporta passageiros na rodovia PA Transgarimpeira. A vitima ficou em baixo da roda da camionete.

O acidente aconteceu por volta das 15h desta terça-feira (03), às proximidades da comunidade de São Chico, na rodovia Transgarimpeira, em um local conhecido por “Ladeira do Mata-Cobra”. As informações repassadas pelo comandante do Posto de Policiamento da Policia Militar da comunidade dão conta de que a caminhonete Hilux de cor prata, placas NEO-5858, de propriedade de Gilberto Rodrigues Silva, e que integra uma cooperativa de transporte de passageiros de Itaituba, vinha do distrito de Creporizão, quando capotou e um passageiro, que vinha na carroceria, morreu no acidente. A vítima fatal foi identificada como Edivan da Silva Pereira, de 32 anos (Foto WhatsApp).

Vítima morreu no local

Ainda em estado de choque, o motorista da caminhonete fez uma gravação para uma pessoa a quem comunicava sobre o acidente. O áudio circulou nas redes sociais na região.

