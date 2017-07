Capturadas duas suspeitas de furtar bolsa de 5 mil reais, em Santarém

Já Raniele Miranda disse que praticou o furto porque o homem envolvido estava ameaçando-a de morte. “Eu tenho uma situação com ele. Se eu não furtasse a bolsa ele iria me matar”, afirmou.

Elane Cristina disse que não furtou a bolsa, pois não há provas no filme da câmera de segurança do complexo comercial. “Na filmagem eu não pego a bolsa. Não posso ser acusada disso. Eu tenho vínculo com a acusada, mas não roubei”, declarou.

