Carateca paraense, ex-treinador de antigo campeão mundial do UFC, ministra seminário no Peru

Mestres Wayo Salas Pooley (à esq.) e Paulo Afonso (à dir.). (Foto:Divulgação)

Paulo Nunes, presidente da Federação Paraense de Caratê, treinou Lyoto Machida

O carateca paraense Paulo Afonso, presidente da Federação Paraense de Caratê ministra, entre os dias 24 e 25 de maio, um seminário sobre o esporte em Lima, capital do Peru. A atividade serve também como um intercâmbio de ideias e técnicas com o peruano Wayo Salas Pooley, um dos mais antigos alunos do mestre Hidetaka Nishiyama, pioneiro da modalidade.

ROTINA

Paulo Afonso é técnico da seleção brasileira e está constantemente viajando pelo mundo, interagindo com outras culturas e diferentes formas de praticar caratê. Para isso, ele participa ativamente de seminários dentro e fora do Brasil.

SEMINÁRIO

Além da oportunidade de expandir seus conhecimento de caratê, Paulo Nunes, 6° dan e dô tradicional, passará noções das Artes Marciais Mistas (MMA). Paulo é um dos percursores do caratê no MMA e foi treinador do ex-campeão mundial do UFC, o paraense Lyoto Machida.

“Nunca é demais adquirir conhecimento e também contribuir repassando o que sabemos. Não podia perder essa oportunidade, ainda mais sabendo que um dos alunos mais antigos do sensei Nishiyama estaria repassando o que aprendeu. Ele bebeu direto da ‘fonte’, conviveu e treinou por décadas com a lenda do karatê – Dô. É uma pedra preciosa”, comenta Paulo.

