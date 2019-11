Caravana da Celpa chega ao município de Novo Progresso

Os clientes podem fazer a troca de lâmpadas de alto consumo por outras mais econômicas.

A Caravana da Celpa está percorrendo todo o Pará. Amanhã, 26, estará, no município de Novo Progresso, localizada na região oeste do Estado.

Além da troca de lâmpadas, os clientes poderão negociar débitos, com flexibilização na entrada, nos juros e nas parcelas.

O atendimento inicia às 8h e se estende até às 17h.

Além desses serviços, haverá o cadastro na Tarifa Social de Energia elétrica para os cidadãos que já possuem NIS (Número de Inscrição Social). O programa beneficia famílias de baixa renda e garante descontos de até 65% na conta de luz.

A executiva de relacionamento com o cliente, Sulamita Pereira, afirma que o projeto tem sido bastante aceito pela população, uma vez que muitos clientes aguardavam essa oportunidade para tirar dúvidas e resolverem suas demandas. “Sabemos que muitos clientes não tem tempo de ir até uma agência, então, junto com as próprias lideranças comunitárias e de bairros, escolhemos um dia para estarmos mais perto deles, oferecendo diversos tipos de serviços, todos com qualidade e responsabilidade”, garante.

Troca de lâmpadas

Um dos destaques da Caravana será a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes, consideradas de alto consumo, por lâmpadas de LED que, além de iluminar muito mais, mesmo com menor potência, possuem menor consumo energético, chegando a economizar 80% na iluminação residencial.

Para fazer a troca, o cliente deve ter em mãos documento de identificação, comprovante de renda recente e quitado e, no máximo, cinco lâmpadas incandescentes e fluorescentes que estavam em uso.

Local: Agência de Atendimento ( na Rua Medianeira – centro comercial)

