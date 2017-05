Caravana percorre cidades da Amazônia para divulgar a importância Cadastro Ambiental Rural

O CAR é uma espécie de Carteira de Identidade das propriedades rurais. A orientação para os produtores sobre o CAR e o curso on line será nesta quarta-feira (17).

Para garantir o maior número possível de imóveis no Cadastro Ambiental Rural (CAR), a Fundação Roberto Marinho em parceria com Serviço Florestal Brasileiro (SFB) estão promovendo uma caravana de divulgação e conscientização sobre o Cadastro Ambiental Rural (CAR) em Santarém, no oeste do Pará. Em Santarém, oeste do Pará, a caravana desembarca nesta quarta-feira (18) trazendo também informações sobre o curso on line que ensina a registrar propriedades rurais.

A Caravana do CAR Florestabilidade apresenta conceitos, práticas e ferramentas para aumentar a qualidade dos cadastros. O conteúdo do curso foi produzido pela área de Meio Ambiente da Fundação Roberto Marinho, em parceria com técnicos do Serviço Florestal Brasileiro, do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) e apoio da Skoll Foundation.

O curso, que é gratuito e totalmente online, é dirigido aos profissionais envolvidos no cadastramento de imóveis rurais no CAR e a proprietários/possuidores de imóveis rurais, mas todos os interessados podem participar.

O Cadastro Ambiental Rural é importante pois esse documento auxilia no processo de ocupação da terra, guia políticas públicas para mapear o campo. Para o produtor é fundamental, porque é obrigatório e sem o CAR ele não consegue a regularização ambiental, crédito agrícola.

Inovação

Considerado uma das grandes inovações do Código Florestal Brasileiro, o Cadastro Ambiental Rural (CAR) conta com mais de 4 milhões de imóveis registrados. A área cadastrada, cerca de 408 milhões de hectares, corresponde a aproximadamente metade do território nacional e está perto de contemplar grande parte das áreas ocupadas por propriedades e posses rurais do país.

Cidades

Para garantir o maior número possível de imóveis no cadastramento, técnicos do Serviço Florestal Brasileiro (SFB), equipes das prefeituras locais e da Fundação Roberto Marinho irão promover encontros nas cidades de Macapá (AP); Belém e Santarém (PA); Manaus e Boca do Acre (AM); Porto Velho (RO) e Boa Vista (RR).

Local

Em Santarém, a apresentação do curso on line e a palestra sobre a importância do CAR acontecerão no prédio do Serviço Florestal Brasileiro, localizado na Rua Rosa Vermelha, 739, bairro Aeroporto Velho, na quarta-feira (17), no horário das 14h às 17h.

Fonte: G1 PA.

