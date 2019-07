Caravana “Por Todo o Pará” levará investimentos para a região -dia 9 em Novo Progresso

Cidade de Novo Progresso receberá Caravana Por Todo o Pará

O governo do Estado realiza, entre os dias 9 e 11 deste mês, a Caravana Por Todo o Pará nas regiões do Xingu e Tapajós. No total, 15 municípios serão visitados pelo governador Helder Barbalho e uma comitiva composta por secretários, deputados e prefeitos.

Obras e serviços de infraestrutura urbana serão inaugurados e anunciados nas cidades da região. A iniciativa é inédita e reforça o compromisso do Estado com todas as regiões, dando atenção para áreas que ficam sob a influência das BRs 163 e 230, a Transamazônica, que foram esquecidas pelo poder público nos últimos anos.

A Caravana Por Todo o Pará começa pelos municípios de Itaituba e Novo Progresso e segue para Jacareacanga, Trairão, Uruará, Rurópolis, Placas, Medicilândia, Brasil Novo, Altamira, Vitória do Xingu, Senador José Porfírio, Porto de Moz, Pacajá e Anapu. O governo leva aos municípios obras de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial, que serão executadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras públicas (Sedop).

No total, será investido o valor de R$ 227.812.596,98 nas obras de asfalto em 12 cidades. Os serviços chegam à Avenida Leopoldo Lobato (em Itaituba); Avenida Brasil (Novo Progresso); trecho urbano da BR-230 (em Jacareacanga); Rua Presidente Médici (Trairão); Avenida Goiás (Uruará); Rua Haroldo Veloso (Rurópolis); Travessa Otaviano Macedo (Placas), onde será também inaugurada a Praça da Amizade; Rua Independência (Medicilândia); Avenida Perimetral Oeste (Brasil Novo); Rua Antônio Barbosa (Senador José Porfírio); Rua Raimundo de Jesus Silva (Porto de Moz); Rua Primavera (Pacajá); e Travessa 1º de Maio (Anapu).

Integração – Durante a Caravana, seis dos 15 municípios receberão o Selo de Cidade Digital – Placas, Medicilândia, Brasil Novo, Vitória do Xingu, Senador José Porfírio e Anapu –, pontos de internet livre e de alta velocidade instalados pela Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação (Prodepa). O selo é a nova denominação do Programa Navega Pará, criado em 2007, como fator de inclusão digital. Agora, a iniciativa é retomada com tecnologia moderna, se tornando ferramenta básica à transformação dos municípios em “Cidades Inteligentes”.

Escritórios da Emater – Em Altamira, o governo inaugura, durante a caravana, um bloco de laboratório do campus da Universidade do Estado do Pará (Uepa), com equipamentos, sistema de vigilância e ar refrigerado, estacionamento, guarita e micro-ônibus. Ao todo, foram investidos cerca de R$ 2,2 milhões na obra.

O município de Anapu será beneficiado com a entrega do escritório local da Emater revitalizado. Já em Vitória do Xingu, um espaço próprio do mesmo órgão será inaugurado e, na ocasião, será assinada a ordem de serviço das obras de conservação de 43,30 km da PA-415, no trecho entre a BR-230 e Vitória do Xingu.

Em Senador José Porfírio, às 11h30 do dia 11, o governador faz a assinatura de início das obras de terraplanagem, pavimentação asfáltica e drenagem pluvial da Rua Antônio Antônio Barbosa. Em Porto Moz, será feita a assinatura de início das obras da Rua Raimundo de Jesus Silva.

