Carga com 95 cabeças de bois transportados de forma ilegal é apreendida em Altamira

Carga com 95 cabeças de bois transportados de forma ilegal é apreendida na BR-230(Foto:PRF/Ascom)

Flagrante ocorreu no km 630, no município de Altamira.

Uma carga com 95 cabeças de bois transportados sem a documentação exigida pela legislação foi apreendida no km 630 da BR-230, no município de Altamira, sudoeste do Pará, segundo informações divulgadas nesta terça-feira (13) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O flagrante ocorreu na madrugada de segunda (12). Foi solicitado que o condutor apresentasse as documentações obrigatórias para o transporte, porém, não houve a apresentação da nota fiscal, tampouco da Guia de Trânsito Animal (GTA), documento necessário para o transporte dos bois, inclusive, devendo ser emitida e assinada por médico veterinário oficial. Os animais só podem ser abatidos em estabelecimento com serviço de Inspeção Federal e é necessária a apresentação da GTA para possam entrar no abatedouro. Tal carga é irregular e imprópria para o consumo e, possivelmente, tem como destinação final abatedouros clandestinos.

Diante das informações obtidas foram constatados, a princípio, os delitos de Transportar Animal sem Guia de Trânsito Animal e Transportar de Mercadoria Nacional sem nota fiscal. A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) ficou responsável pelas notificações necessárias e, posteriormente, os animais serão encaminhados para abate sanitário e inspecionados por veterinário competente.

Por G1 PA — Belém

