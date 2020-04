Carga com mais de 21 mil brinquedos sem nota fiscal é apreendida no Itinga

(Foto:Divulgação / Sefa) – Diferença de quase 2 toneladas na pesagem despertou a atenção dos fiscais

Fiscais da Unidade de Coordenação de Mercadorias em Trânsito do Itinga, na BR-010, à altura do município de Dom Eliseu, apreendeu no último sábado (18) uma carga com milhares de brinquedos importados da China, que estava sendo transportada sem documentação. Os produtos haviam saído de Belém e seguiam para o estado de São Paulo.

O material foi retido durante a pesagem do veículo na barreira da Sefa, quando os fiscais perceberam uma diferença de quase duas toneladas de peso em relação ao documento fiscal apresentado pelo motorista. Diante da discrepância, os servidores procederam à contagem das mercadorias para checage das notas fiscais e atestaram a irregularidade.

A carga total estava avaliada em R$ 756 mil, mas dos 21.204 itens, apenas 14.604 tinham nota correspondente. A mercadoria foi retida e permanecerá à espera do pagamento dos tributos. Foi pago um termo de apreensão e depósito no valor de R$ 231,3 mil, referente ao Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS) e mais multa.

Por:Valeria Nascimento

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...