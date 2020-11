Carga de 141 cabeças de gado é apreendida em operação da Sefa em Óbidos, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A equipe da coordenação de mercadorias em trânsito do Tapajós, cuja sede é na cidade de Óbidos, abordou a balsa com uma lancha da fiscalização.

Uma carga viva de 141 cabeças de gado foi apreendida durante fiscalização no município de Óbidos, no oeste do Pará. A apreensão foi feita na madrugada de domingo (29) pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa).

Animais estavam sendo transportados para o estado do Amazonas sem documento fiscal. Apreensão foi no domingo (29).

