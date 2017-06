Carga de inseticida é furtada em porto particular de Santarém

O produto é perigoso à saúde humana caso seja manipulado de forma incorreta. Se exposto à umidade pode liberar vapores inflamáveis.

Dois homens acompanhados por um taxista furtaram na segunda-feira (19), um carregamento do inseticida Gastoxin que estava num porto particular localizado no bairro Prainha, em Santarém, oeste do Pará. Para manusear o produto é preciso ter passado por treinamento específico, sua venda só é feita com nota fiscal e requer autorização do Ministério da Agricultura, para uso.

De acordo com o gerente da empresa de furmigações (controle de pragas através de tratamento químico) proprietária do carregamento, Charles Santos, o produto é tóxico e pode causar danos à saúde se não for manuseado conforme as orientações. “Se estiver devidamente lacrado e em local seco, o produto não oferece risco. Porém, uma vez aberto e em contato com a umidade, pode liberar vapores inflamáveis que podem provocar um acidente de grandes proporções”, explicou.

Charles disse que o caso foi registrado ainda no dia 19, na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil e as investigações no sentido de localizar os homens que levaram o produto estão em andamento. O prejuízo da empresa com o furto do produto e o frete é da ordem de R$ 15 mil.

“Nós imaginamos que talvez as pessoas que levaram o produto nem saibam do que se trata, até porque é um produto difícil de vender. Em Santarém há apenas uma empresa além da nossa que manipula o Gastoxin. Já fizemos contato com a empresa e informamos sobre o ocorrido para que nos alertem caso apareça alguém por lá tentando passar o produto”, contou Charles.

O Gastoxin é um inseticida indicado no tratamento de cereais, sementes e plumas de algodão, grãos oleaginosos, grãos leguminosos secos, grãos de café, grãos secos alimentícios, grãos de cevada, farinha, farelo de soja, produtos vegetais e alimentos elaborados armazenados no controle de pragas. É muito utilizado no expurgo de navios.

Perigo

O Gastoxin é considerado fatal se ingerido ou inalado. Também ser nocivo no contato com a pele. O contato direto pode causar irritação ocular, danos no sistema nervoso central, coração e pulmões.

No sistema nervoso central pode causar: cefaleia, tontura, parestesia, ataxia, fadiga, letargia, torpor, convulsões, tremores, coma e morte.

No meio ambiente, o produto é considerado altamente tóxico para a vida aquática.

