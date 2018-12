Carga de madeira com origem ilegal é apreendida na BR-230 Carga de madeira com origem ilegal é apreendida na BR-230

Ascom/PRF

PRF apreendeu carga em Altamira. O Documento de Origem Florestal não correspondiam à carga realmente transportada.

Na madrugada deste sábado (15), a Polícia Rodoviária federal (PRF) flagrou, no km 630 da BR-230, em Altamira, sudeste do estado, uma carga de madeira ilegal. O Documento de Origem Florestal não correspondiam à carga realmente transportada.

De acordo com os documentos apresentados, a carga seria de 4 m³ de madeira serrada como caibro e 12 m³ de madeira serrada como viga (ambas do tipo angelim), porém, após medição técnica realizada pelos policiais, foi encontrado um total de madeira correspondente a 28,74 m³. Com isso, configurou-se o crime de transportar, adquirir, vender, madeira, lenha, carvão sem licença válida, conforme apurado.

O condutor informou que recebeu a madeira em Santarém e que o destino seria Palmas (TO). A madeira e o caminhão foram apreendidos e encontram-se à disposição das autoridades ambientais. O condutor assinou um termo circunstanciado de ocorrência e foi liberado em seguida.

Por G1 PA — Belém

