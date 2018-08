Carga de madeira ilegal é apreendida em Dom Eliseu

A ação ocorreu no quilômetro 35 da BR-010, na noite de ontem (12)

(foto: Divulgação/Arquivo) – Uma carga de madeira ilegal foi apreendida por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no município de Dom Eliseu, no sudeste paraense. A ação ocorreu no quilômetro 35 da BR-010, na noite de ontem (12), por volta das 22h50min. Luiz Fernando da Cruz Silva foi abordado durante fiscalização no local. As informações foram divulgadas hoje (13) pela PRF.

Segundo a PRF, o veículo de placa JJB-067 transportava um total de 14 metros cúbicos de madeira em tora, sem documento fiscal e guia florestal. Ao ser questionado sobre a documentação, o condutor afirmou que não as possuía. Segundo o acusado, a carga era originária de uma localidade conhecida como “Inferninho” e tinha como destino a vila Ligação, em Dom Eliseu.

O veículo e a carga foram apreendidos pela PRF até a vistoria do órgão ambiental e posteriormente encaminhados à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Foi lavrado um termo circunstanciado de ocorrência (TCO) em que o condutor comprometeu-se a comparecer em juízo.

