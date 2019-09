Carga de madeira nobre avaliada em R$ 100 mil é apreendida na PA-263, sudeste do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Secretaria de Meio Ambiente do município analisou a carga e confirmou que se tratavam de 75 m³ de angelim vermelho e maçaranduba, madeiras nobres. Os caminhões seguem no pátio da secretaria de obras da Prefeitura de Breu-Branco.

Nesta terça-feira (24), a Polícia Civil apreendeu na PA-263, sudeste do estado, três caminhões carregados com madeira nobre. A carga está avaliada em mais de R$ 100 mil.

