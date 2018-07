Carga de Novo Progresso -Carreta carregada com farinha tomba na BR 163 no Paraná

Conforme a informação a carga de farinha tinha como destino a cidade de Novo progresso no Pará. (Fotos:Correio do Lago)

O Jornal Folha do Progresso entrou em contato com a equipe de reportagem daquela cidade , onde nos informaram, que o caminhão tem placa da cidade de Novo Progresso e a empresa que receberia o produto [Distribuidora Progresso – Botelho] também de Novo Progresso.

Leia Reportagem;

A carga ficou espalhada as margens da rodovia

Foi registrado no final da tarde desta quarta-feira (27), às margens da BR163 que liga a cidade de Marechal Cândido Rondon à Mercedes, um tombamento de carreta, com placas do Pará e que transportava uma carga de farinha.

O motorista seguia sentido à Mercedes, quando acabou perdendo o controle do veículo, vindo a tombar a mesma.

O acidente não resultou em feridos, porém, os danos ao veículo foram de grande monta e a carga ficou espalhada às margens da rodovia.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal esteve no local prestando apoio.

