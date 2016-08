Carga de ouro sem documentação é apreendida no aeroporto de Belém

Uma carga de 3,4 kg de barras de ouro foi apreendida na madrugada desta terça-feira (30) no Aeroporto Internacional de Belém, durante operação de vigilância realizada pela Alfândega da Receita Federal. A carga não possuía documentação de origem. Segundo a Receita Federal, a carga estava com um passageiro que embarcaria em voo destinado ao Rio de Janeiro e afirmou à fiscalização que costuma fazer esse tipo de transporte com frequência. Ainda segundo a Receita, o valor da carga está estimado em em R$ 465.800.

You May Also Like