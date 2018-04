Carga ilegal de madeira é apreendida em Ipixuna do Pará

A carga, dividida em dois caminhões, estava com documentação irregular

(Foto:Divulgação/PRF )- Uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, no Km 229, da BR-010, no município de Ipixuna do Pará, resultou na apreensão cerca de 40 metros cúbicos de madeira ilegal, na tarde desta sexta-feira (06).

A madeira serrada, das espécies Quaruba e Uxi, era oriunda do município de Benevides, Região Metropolitana de Belém, e tinha como destino o Estado da Bahia e estava distribuída em dois caminhões. Após a análise dos documentos fiscais e ambientais observou-se que a quantidade medida em cada caminhão era superior a declarada nos documentos fiscais e ambientais caracterizando, assim, o crime Ambiental de Transporte Ilegal de Madeira

Os veículos e toda a madeira foram apreendidos e encaminhados a Secretaria do Meio Ambiente do município de Ipixuna do Pará. Os condutores assinaram termo de compromisso para comparecer em juízo e foram liberados.

