Carga irregular de madeira que saiu de Novo Progresso é apreendida pela PRF em Nova Andradina (MS)

Imagens: Divulgação / PRF – Carga irregular de madeira que saiu de Novo Progresso é apreendida pela PRF em Nova Andradina no Mato Grosso dos Sul.

Flagrante ocorreu na região de Nova Casa Verde

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu em Nova Andradina(MS), 30 m³ de madeira sem documento fiscal e sem licença ambiental.

O flagrante ocorreu na altura do km 129 da BR-267, na região de Nova Casa Verde, quando os agentes abordaram uma carreta Mercedes Benz / LS, com placas de Maringá (PR).

Segundo a PRF, o motorista, de 52 anos, transportava 30 m³ de madeira das espécies Garapeira e Roxinho. A carga não possuía documentos fiscais nem licença ambiental.

Questionado, o condutor declarou ter carregado o caminhão próximo ao município de Novo Progresso (PA).

Ele foi encaminhado, juntamente a carreta e a carga de madeira, para a Polícia Civil em Nova Andradina, onde seria autuado por transportar mercadoria nacional sem nota fiscal e também por transportar madeira sem licença válida.

O flagrante ocorreu nesta quinta-feira (03) e foi divulgado pela Agência PRF nesta sexta-feira (04).

04/10/2019

