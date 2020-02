Carga roubada de 800 botijões de gás é encontrada em depósito de residencial em Parauapebas

No roubo da carga, motorista do caminhão foi feito refém pelos bandidos armados.(Foto:Reprodução)

Oitocentos botijões de gás que haviam sido roubadas foram encontrados pela Polícia Civil em Parauapebas, sudeste do estado. A carga estava em um depósito no Residencial Ipê, segundo informações divulgadas nesta segunda-feira (11).

O roubo da carga, que no total tinha 1200 botijões, ocorreu à altura da Vila Gogó da Onça, localizada às margens da Rodovia PA-150, entre Eldorado do Carajás e Xinguara, no sudeste do Pará.

Segundo o delegado Jailson Lucen, o motorista foi feito refém, colocado num local isolado e a carreta foi levada com destino a Parauapebas. Foi descarregada toda a mercadoria e os botijões foram levados para um ponto comercial de gás, atualmente desativado e com capacidade para apenas 120 botijões.

Na segunda-feira (10), a equipe da polícia recebeu informações e ao investigar, encontrou a carga. Ninguém foi preso, mas os policiais conseguiram identificar quem é o principal envolvido no crime.

Conforme a Polícia Civil, ele é o responsável pela receptação da carga e também pode estar envolvido no assalto. “A gente acredita que ele possa ter participado do roubo diretamente ou indiretamente, fazendo a encomenda da carga”, diz Lucena.

Por G1 PA — Belém

