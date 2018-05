Carille não é mais técnico do Corinthians

Treinador aceitou proposta de clube árabe.

O técnico Fábio Carille não comanda mais o Corinthians. Segundo o GloboEsporte, o treinador, atual campeão brasileiro e paulista pelo clube, aceitou a proposta do Al-Wehda, da Arábia Saudita.

A informação foi confirmada pelo presidente do Timão, Andrés Sanchez:

“Ele aceitou a proposta”, disse por mensagem ao site.

No perfil do Twitter do Al-Wehda, o clube árabe já postou uma foto do técnico brasileiro, acompanhada de anúncio de seu contratação.

Carille também teria recebido proposta do Al-Hilal, mas o adversário parece ter conseguido cobrir o valor.

ATUALIZAÇÃO 21h11:

O Corinthians divulgou uma nota oficial confirmando a saída de Carille:

“O Sport Club Corinthians Paulista informa que foi comunicado nesta terça-feira (22), às 20h10, que o técnico Fábio Carille aceitou a proposta do Al Wehda, da Arábia Saudita.

O clube agradece Fábio Carille pelos dez anos de serviços prestados desde auxiliar até treinador, pelos títulos conquistados e a todos os profissionais que se dedicaram neste período.

O auxiliar Osmar Loss comanda a equipe a partir desse momento tendo toda a estrutura de profissionais que trabalharão em prol do clube nessa sequência de temporada.

A diretoria do Corinthians acredita no apoio da torcida que sempre está com o time em qualquer ocasião.”

