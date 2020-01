Carla Maués denuncia Ximbinha na Delegacia da Mulher

(Foto:Reprodução) – Cantora alega ter sido humilhada pelo músico na frente da filha de seis anos

A cantora Carla Maués procurou a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) nesta quinta-feira (16) para prestar depoimento formal contra Ximbinha, a quem ela acusa de tê-la agredido. A cantora registrou queixa por injúria contra o músico, após, segundo ela, ter sido humilhada por Ximbinha na frente da filha.

Cledivan Almeida Farias, nome de batismo de Ximbinha, foi denunciado pela cantora que faz parte há dois anos do Projeto Musical “Cabaré do Brega”, criado pelo músico. Em vídeos que foram divulgados por ela nas redes sociais, ela afirma que sempre “foi humilhada” pelo produtor e guitarrista, mas no dia 11 de dezembro do ano passado, ela sofreu uma agressão verbal que considera ter sido “a gota d’água” em um estúdio no bairro da Marambaia, que foi presenciada pelo maestro Dedê Borges, dono do estabelecimento, e do cantor Edilson Moreno, que também trabalha no projeto.

Segundo Carla, pela manhã, ela tinha perguntado à produtora e esposa de Ximbinha se era preciso ir ao estúdio, mas foi informada que não. Contudo, pela tarde, ela recebeu uma ligação de Ximbinha, que disse que ela deveria estar no estúdio, e então ela foi ao local, com a filha de seis anos. Logo quando chegou, Carla disse que Ximbinha falou que a filha dela não podia ficar no local, e mas ela disse que não sabia disso, já que tinha sido chamada para ir ali às pressas.

Carla diz que, nesse momento, Ximbinha se “descontrolou”, e começou a xingá-la, dizendo que ela “não gosta de trabalhar”, além de outras ofensas e a expulsando do estúdio, aos gritos.

“Se seguiram gritos e agressões verbais. Horrível, gente. Me senti muito mal (…) Toda vez que falo nesse assunto, parece que volta tudo”, recordou, com voz embargada. Na sequência, Carla disse que pediu a Edilson Moreno para tirar a filha para fora do estúdio e que o próprio Dedê também tirou a cantora do local e chamou um uber para levar as duas embora. “Eu tava desesperada, mais preocupada com a minha filha”, que também ficou em choque, segundo ela.

