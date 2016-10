Carlos Alberto Torres morre aos 72 anos

Morreu nesta terça-feira, aos 72 anos, o capitão do tricampeonato da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1970 Carlos Alberto Torres. O ex-jogador sofreu um infarto e faleceu em casa.

Maior lateral-direito da história do Brasil, Carlos Alberto Torres era carioca. Começou a carreira no Fluminense na década de 60, onde conquistou um título carioca em 1964 e faturou a Taça Guanabara de 1966.

No mesmo ano desta conquista, Torres foi para o Santos, onde jogou ao lado do maior jogador da história do futebol, Pelé. Ficou oito anos na equipe paulista, onde conquistou a Taça de Prata de 1968, quatro títulos paulistas (1967, 1968, 1969 e 1973) e a Recopa Sul-Americana de 1968.

No futebol paraense, o Capita marcou sua história em 2005 quando assumiu o comando técnico do Paysandu, na última participação do clube na Série A do Campeonato Brasileiro.

