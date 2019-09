Carlos Bolsonaro é alvo de investigações no Ministério Público do Rio de Janeiro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Outro filho de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, já é alvo de investigações do MP, mas elas foram interrompidas por uma decisão do Supremo Tribunal Federal.

A informação foi divulgada depois de Carlos pedir licença não remunerada na Câmara do Rio de Janeiro para acompanhar mais de perto a recuperação pai, operado no último domingo, e ajudá-lo na comunicação.

O vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, se tornou alvo de duas investigações no Ministério Público do Rio de Janeiro sobre supostas irregularidades em seu gabinete na Câmara Municipal, informou o órgão nessa quarta feira.

