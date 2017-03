Cármen Lúcia anuncia em Minas que vai se aposentar no início de 2018

Dentro do auditório, no entanto, Cármen Lúcia foi aplaudida em pé.

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, afirmou nesta segunda-feira (20) que pretende se aposentar da Corte e que isso deverá ocorrer já no início de 2018. A ministra, que tem 62 anos, afirmou que quer voltar a dar aula na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC), em Belo Horizonte. Cármen Lúcia é professora licenciada da instituição, lotada na Faculdade Mineira de Direito (FMD).

You May Also Like