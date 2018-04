Cármen Lúcia será presidente do Brasil nesta sexta e sábado

A ministra do STF Cármen Lúcia (Foto Agência Brasil ) – A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, vai assumir a presidência do Brasil nesta sexta-feira (13) e ao longo do sábado (14).

Os homens que estão a sua frente na linha sucessória vão viajar: o presidente da República, Michel Temer, vai para Lima, no Peru, participar da 8ª Cúpula das Américas; o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, viaja ao Panamá; e o presidente do Senado, Eunício Oliveira, vai para o Japão.

Tanto Maia quanto Eunício têm justificativas oficiais para suas ausências, mas, na verdade, terão que sair do Brasil em todas as ausências de Michel Temer se não quiserem ficar inelegíveis.

Isso porque a legislação eleitoral brasileira proíbe os políticos que são candidatos de assumirem outras funções públicas a menos de seis meses da eleição.

Maia é, por enquanto, pré-candidato à Presidência, e Eunício quer se reeleger ao Senado. A viagem do presidente da Câmara dura só até o domingo, mas Eunício deve ficar no Japão até o dia 22. Temer está com o retorno marcado para a noite do sábado (14).

Cármen Lúcia deve assumir a Presidência do Brasil novamente em maio, quando o presidente Temer tem uma viagem marcada para o Sudoeste Asiático que deve durar onze dias – de 5 a 16 de maio.

Por Exame.com Luiza Calegari

