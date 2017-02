Carnaval 2017 em Novo Progresso.

O prefeito Ubiraci Soares (PSC), disse ao chefe do departamento de Cultura Mauricio Nardino que o povo já esta passando por muitos problemas devido às grandes chuvas na região e não podia tirar essa alegria do povo que gosta do carnaval, que já é uma tradição aqui em nosso município. Então o Mauricio Nardino procurou os blocos e os animadores propondo uma parceira para a realização do evento e resgatar o carnaval de Rua em Novo Progresso. Os recursos são poucos mais com ajuda de todos faremos uma linda festa, finalizou.

Hoje dia 25 é a abertura com animação e disputas dos blocos e amanhã (domingo) as 22:00 hs será divulgado o ganhador para o bloco campeão fazer a festa, e segunda-feira dia 27 para encerar o evento o carnaval vai ser com som automotivo.

Premiação do carnaval 2017.

1º Lugar: R$: 2.700,00 (Dois Mil e Setecentos Reais)

(Dois Mil e Setecentos Reais) 2º Lugar: R$: 800,00 (Oitocentos Reais)

(Oitocentos Reais) 3º Lugar: R$: 500,00 (Quinhentos Reais).

Fonte: novoprogresso.pa.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...