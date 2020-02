Carnaval de Santarém agita 25 mil foliões no final de semana

O município tem festa para todos os gostos: carnaval na Praça de Eventos; em Alter do Chão (Mela-mela e Cara-limpa), e o tradicional carnaval de rua (Foto:Mauro Nayan / Agência Santarém)

Aberto oficialmente no sábado (22), o carnaval do município de Santarém, no oeste do Pará, movimentou aproximadamente 25 mil foliões, que cantaram e dançaram com as atrações locais e regionais no palco. A festa do Santarém Folia 2020 foi na Praça de Eventos, na avenida Anysio Chaves e segue até o

Com novo local – antes, a festa era na avenida Tapajós – e organizado pelos próprios blocos, o carnaval santareno é democrático. O município tem festa para todos os gostos: carnaval na Praça de Eventos; em Alter do Chão (Mela-mela e Cara-limpa), e o tradicional carnaval de rua.

O aposentado Carlos Bandeira levou a família para a folia. “O carnaval é atrelado à felicidade, e está feliz em conjunto, principalmente com a família no espaço público com a garantia de estar seguro nos conforta nesta programação. O repertório foi democrático, da música eletrônica, às tradicionais marchinhas, samba, pagode, e muitas outras e na certeza de que vamos voltar na terça”, elogiou o folião.

O titular da pasta da Cultura no município de Santarém, Luis Alberto Figueira “Pixica”, destaca os feitos de carnaval. “Demos inicio à programação carnavalesca na cidade e na vila de Alter do Chão.

Nesse novo formato, a Praça de Eventos recebe uma grande confraternização carnavalesca, quando os blocos brincam nos bairros de origem e encaminham-se para juntar-se aos demais populares neste logradouro para juntos brincarmos o carnaval nessa grande festa com aproximadamente 25 mil pessoas”, disse Pixica.

Segurança – Para a segurança da festa, trabalham, em sistema de rodizio, 100 militares na equipe do Comando de Policiamento Regional-I (CPR-I).

Os militares vieram do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), a 2ª Companhia Independente de Missões Especiais da PM (2ª CIME) e da Companhia Ambiental. Acrescenta-se ainda, a segurança desarmada contratada pelo governo municipal. A Polícia Militar executa de forma integrada aos demais órgãos, entre, o 4º Grupamento de Bombeiros Militar (4º GBM).

Trânsito – A Secretaria de Mobilidade e Trânsito (SMT) esteve desde o inicio da tarde de sábado na realização do ordenamento das vias públicas nas áreas e mediações, tanto com agentes de trânsito e fiscais.

Em Santarém, a programação é organizada pela Prefeitura com a participação especial da Liga Independente dos Blocos de Empolgação (Libes). Em Alter do Chão, o governo municipal conta com o apoio do Conselho de Desenvolvimento Comunitário junto com a Assessoria Distrital.

A Folia na cidade retorna na terça-feira (25), e neste domingo (23) e na segunda (24) ocorre o Carnaval pela Prefeitura de Santarém na Vila de Alter do Chão. Confira:

Programação do Carnaval de Santarém: cidade e Vila de Alter do Chão

Cidade – Praça de Eventos – Avenida Anysio Chaves

Segunda-feira (24/02)

Cara Limpa

Local: Praça Sete de Setembro – Orla de Alter do Chão

18h – Blocos Locais + Banda Cintura Fina Punk

Mela-Mela

Local: Lago dos Botos

20h – Banda Amazon Beach

22h – Banda Warilou

Terça (25/02)

19h – DJ Murilo Gonçalves

21h – Banda Ricardão

23h – Banda Warilou

Vila de Alter do Chão – Lago dos Botos e Praça Sete de Setembro

