Carne bovina tem queda de quase 9% em nove meses

Em setembro, quilo do produto foi vendido em média a R$ 20,17

A carne bovina comercializada em açougues, mercados e supermercados de Belém teve queda de quase 9% nos primeiros nove meses do ano, segundo pesquisa do Dieese-PA (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) divulgada na manhã desta segunda-feira (9).

De acordo com o estudo, em dezembro do ano passado o quilo da carne bovina de primeira (coxão mole, chã, cabeça de lombo e paulista) foi comercializa em média a R$ 22,15 em Belém. Em janeiro deste ano passou a R$ 21,85 o quilo; em fevereiro custou R$ 22,25; em março R$ 21,65; em abril R$ 21,16, e em maio R$ 21,42. Em junho a carne teve queda e foi vendida em média a R$ 20,47; e julho passou a R$ 20,60; em agosto caiu para R$ 19,82 e em setembro foi vendida a R$ 20,17.

Diante dos números, e mesmo com alta de 1,77% no mês de setembro em relação a agosto, o Dieese concluiu que no comparativo com os primeiros nove meses do ano, o quilo da carne comercializada em Belém teve queda de 8,94%. A pesquisa mostra ainda que mesmo com recuo de 1,58% nos preços no mês passado, a alimentação básica dos paraenses continua entre as mais caras do Brasil. Em setembro a cesta básica custou em média R$ 369,89.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...