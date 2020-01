Carne de urubu é vendida como galinha caipira em feira

(Foto:Reprodução) – Começaram a circular nas redes sociais, neste final de semana, fotos de urubus mortos que estariam sendo vendidos como galinha caipira em uma feira. Algumas pessoas chegaram a falar que o caso era em Belém, porém, de acordo com o Portal Na Hora, o registro foi feito em Manaus.

Nas imagens, é possível ver as aves sendo depenadas e as cabeças ao lado. A carne do urubu estaria sendo vendida ao preço “promocional” de R$ 5 o quilo.

Ainda de acordo com a publicação no portal, os urubus são capturados com linha de pesca e anzóis com isca.

O portal ouviu ainda um médico para falar sobre o consumo de urubu, que afirmou que a carne do animal não é recomendável, pois ave é necrófaga – se alimenta de animais mortos – e possuem bactérias de putrefação que podem provocar infecção alimentar e outros danos à saúde humana.

Com informações do Portal Na Hora

