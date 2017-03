Carne Fraca arranhou imagem do Brasil e prejuízos podem ser ‘estratosféricos’, diz Maggi

Maggi disse ainda que o Brasil tem conversado com diversos países compradores e admitiu preocupação especial com relação à China e à Hong Kong. Segundo ele, o mercado está em “compasso de espera” pelas reações desses dois importantes compradores.

(Ministro da Agricultura, Blairo Maggi, inspeciona salsichas em supermercado, em Brasília © REUTERS/Foto Adriano Machado) – As suspeitas em torno da qualidade da carne brasileira, geradas pela operação Carne Fraca da Polícia Federal, arranharam a imagem do Brasil no exterior e podem resultar em um prejuízo de valores “estratosféricos”, afirmou nesta quarta-feira o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi.

