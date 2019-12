Carnes, energia elétrica e jogos de loteria impulsionam IPCA em novembro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O grupo Habitação teve elevação de 0,71%, com 0,11 ponto porcentual de impacto, e o grupo Despesas Pessoais avançou 1,24%, com contribuição de 0,13 ponto porcentual.

Com alta de preços de 0,72%, os alimentos contribuíram com 0,18 ponto porcentual.

As carnes ficaram 8,09% mais caras, uma contribuição de 0,22 ponto porcentual para o IPCA. Os jogos de azar subiram 24,35% em novembro, segundo maior impacto no IPCA, 0,13 ponto porcentual. A tarifa de energia elétrica aumentou 2,15% uma contribuição de 0,09 ponto porcentual.

