Carolina Portaluppi posta foto usando biquininho vermelho e exibe curvas

A filha de Renato Gaúcho compartilhou a foto no Instagram nesta quinta-feira, 2, e ganhou inúmeros elogios. ‘Sempre exuberante’, escreveu um fã.

Carolina Portaluppi apostou em um biquíni sexy e vermelho para curtir as praias do Rio. Ela compartilhou a imagem no Instagram nesta quinta-feira, 2, e recebeu diversos elogios na rede social. “Eita mulher bonita, no campo de futebol, na praia… sempre exuberante, sexy e bela!”, escreveu um seguidor da moça. “Super sereia”, bincou outro.

Fonte: EGO.

