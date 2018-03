Carregamento de Cerveja em carreta com soja é apreendida em Novo Progresso

Mais de 14 mil latas de cerveja são apreendidas em Novo Progresso

Fiscalização da Secretaria da Fazenda interceptou a mercadoria escondida em carregamento de soja

(Foto Divulgação/Sefa) – Secretaria da Fazenda (Sefa) apreendeu 14.400 latas de cerveja no município de Novo Progresso, no Pará. A bebida alcoólica estava escondida em um carregamento de grãos que saiu do Mato Grosso com destino a Santarém, oeste do estado.

A barreira alfandegária da Serra do Cachimbo, localizada na BR 163, no município de Novo Progresso, sudoeste paraense, apreendeu na última quarta (21), 1.200 pacotes de cerveja em lata de 269 ml, contendo 12 unidades, totalizando 14.400 latas, que viajavam sem nota fiscal. O valor da mercadoria é de R$29.520,00. As mercadorias vinham de Guarantã do Norte, estado de Mato Grosso, e foram flagradas escondidas em meio a carga de soja.

Incluindo multa e imposto, foi lavrado o termo de apreensão e depósito no valor de R$21.104,23. Após o pagamento a mercadoria foi liberada. “Essas apreensões são resultado da intensificação das fiscalizações da Secretaria da Fazenda, principalmente nas fronteiras do Estado, buscando combater as várias modalidades de sonegação e evasão fiscal”, informou o coordenador da unidade fazendária daquela região, fiscal de receitas estaduais Márcio Alho.

A Secretaria da Fazenda possui oito unidades de fronteira que fiscalizam a entrada e saída de mercadorias no Estado.

Para saber a localização das unidades fazendárias, acesse o site da Sefa ou ligue 0800.725.5533.

Por: Jornal Folha do Progresso,com informações da Sefa

