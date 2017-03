Carregamento ilegal de madeira apreendido no Marajó chega a Belém

Madeira foi apreendida pela Sefa em embarcação em Curralinho.

Produto estava sem documentação fiscal e sem autorização para transporte.

Um empurrador e uma balsa carregada com 410 metros cúbicos de madeira serrada de diversas espécies, apreendidos no último dia 2 pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) em Curralinho, no Marajó, chegaram a Belém neste domingo (5). Segundo a Sefa, a madeira estava sem a devida documentação fiscal e sem autorização para transporte de produtos florestais.

O carregamento foi levado para Belém pelo Grupamento Fluvial (Gflu). “O trabalho foi feito por integrantes da Companhia Fluvial da Polícia Militar, em parceria com agentes da Sefa e da Semas. A partir do momento que os fiscais da Secretaria da Fazenda identificaram a madeira sem documentação, fomos acionados e apreendemos a balsa com o carregamento e, em seguida, escoltamos a embarcação de Curralinho até Belém. A tripulação do empurrador responsável pelo transporte ilegal foi detida de imediato”, afirmou o delegado Dilermando Dantas.

A Sefa lavrou um termo de apreensão para garantir a cobrança do imposto estadual e entregou a carga à Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), que vai apurar a retirada ilegal da madeira. A madeira ficará em um depósito da Semas.

“Estamos no inverno amazônico e a madeira nesta época é difícil de retirar e transportar. Quem arrisca transportar madeira irregular desta forma está apostando num retorno financeiro alto”, disse o gerente de fiscalização florestal da Semas, Everton Barros.

