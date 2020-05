Carreta adulterada é apreendida durante fiscalização da PRF, em Santarém

Veículo foi apreendido por estar com os sinais identificadores adulterados — Foto: PRF/Divulgação

Segundo a PRF, os policiais verificaram que os elementos identificadores do semi-reboque continham indícios de terem sido trocados/manipulados.

Durante fiscalização, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu em flagrante no sábado (23), na BR-163 (km 999), em Santarém, no oeste do Pará, uma carreta que circulava com os elementos identificadores adulterados. O condutor do veículo foi conduzido até a 16ª Seccional de Polícia Civil, já que a CNH dele estava suspensa e o documento de identificação apresentava irregularidades.

Segundo a PRF, os policiais verificaram que os elementos identificadores do semi-reboque conduzido pelo caminhão, continham indícios de terem sido trocados/manipulados, o que caracteriza o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no art. 311 do Código Penal Brasileiro.

Ao verificar a documentação do condutor do veículo foi constatado que a carteira de habilitação dele estava suspensa caracterizando o crime de violação da suspensão para dirigir veículo automotor, também previsto no código de trânsito brasileiro. Além disso, o documento de identificação continha irregularidades, o que configura o crime de uso de documento falso, do art. 304 do Código Penal.

O veículo foi vistoriado e apreendido pela PRF, e o homem apresentado a delegacia para os procedimentos cabíveis.

Por G1 Santarém — PA

